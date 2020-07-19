الكاظمي يزور الرياض وطهران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تفقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس السبت وبشكل مفاجئ، منفذاً حدودياً مع إيران، فيما أعلن أنه سيزور السعودية وإيران على التوالي الأسبوع الحالي، والولايات المتحدة في الشهر الجاري.

وتفقد الكاظمي منفذ زرباطية الحدودي، في أحدث جولاته على المنافذ التي تعهد باستعادة سيطرة الدولة عليها.

من جهة أخرى، قال مسؤول حكومي إن الكاظمي سيستقبل اليوم الأحد في بغداد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قبل أن يتوجه في اليوم التالي (الاثنين) إلى السعودية على رأس وفد يضم وزراء النفط والكهرباء والتخطيط والمالية.

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ومن المقرر أن يسافر الوفد مباشرة إلى طهران مساء الثلاثاء، حيث سيلتقي الكاظمي المرشد الإيراني علي خامنئي.

وسيزور الكاظمي واشنطن قريباً لمتابعة الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة. وستكون هذه المرة الأولى التي يزور فيها رئيس وزراء عراقي البيت الأبيض منذ ثلاث سنوات.

من جهته، رأى رئيس لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، النائب قتيبة ابراهيم الجبوري، أمس السبت، أن التحرك الدبلوماسي لرئيس الوزراء الكاظمي نحو تعزيز العلاقات بالدول العربية سيسهم بشكل كبير في عودة العراق الى الحاضنة العربية.

وأضاف، أن هذا التحرك سيسهم بشكل كبير في عودة العراق الى الحاضنة العربية ويعيد له دوره الريادي المؤثر في محيطه، معرباً عن أمله في ان «تسهم زيارة الكاظمي للسعودية في تقوية العلاقة مع الجارة الشقيقة وتثمر عن مشاريع لربط كهرباء العراق والخليج، مع إمكانية الحصول على دعم لتجاوز الأزمة المالية».