عريقات يطالب بإطلاق سراح الأسرى المرضى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، مؤسسات المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياتها لردع «إسرائيل» ومساءلتها وإلزامها بواجباتها كسلطة مُعتقِلة.

جاء ذلك خلال اتصالات ورسائل رسمية وجهها عريقات بتعليمات من الرئيس محمود عباس، أمس السبت، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ووزراء خارجية روسيا والصين والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وأمين عام جامعة الدول العربية وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي.

ودعا عريقات في رسائله، للضغط على «إسرائيل» لإطلاق سراح الأسير المريض، كمال أبو وعر، فوراً، والإفراج عن جميع الأسرى المرضى، وكبار السن، والأطفال، والنساء، والمعتقلين إدارياً ومن شارفت محكوميتهم على الانتهاء، قبل فوات الأوان.

وجدد مطلب المنظمة ودولة فلسطين، بإرسال بعثة تحقيق ومراقبة لسجون الاحتلال، والتحقيق في الجرائم المتواصلة والممنهجة والمخالفة لقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان.(وفا)