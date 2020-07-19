شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع افتراضي مشترك يناقش مشاريع التنمية في العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الاجتماع الافتراضي المشترك بين العراق وامريكا، لمناقشة التعاون في مشاريع التنمية في العراق. وناقش الاجتماع، سير العمل في مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء الخليجية و العراقية، و سير العمل في التعهدات التي تم تقديمها في المؤتمر الدولي لإعمار العراق، الذي عقد في الكويت في عام 2018. (وام)

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