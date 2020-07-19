مقتـل آمر لـواء بالجـيش الـعراقـي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

لقي آمر لواء 59 بالجيش ‏العراقي مصرعه في هجوم إرهابي في منطقة الطارمية شمال ‏ بغداد، فيما توفي جنديان متأثرين بإصابتيهما من جراء الهجوم ، وقتل مدنيان وأصيب ثلاثة بانفجار عبوة ناسفة في صلاح الدين، واعتقل مسؤول تصنيع العبوات في «داعش» وأحد مساعديه في كركوك.‏

فقد قتل آمر اللواء 59 في الجيش العميد الركن علي الخزرجي، في مناطق محيط بغداد. فيما أكد مصدر أمني وفاة جنديين متأثرين بإصابتيهما من جراء الهجوم الذي استهدف موكب آمر اللواء في قضاء الطارمية الجمعة.

واعتبر النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، أمس السبت، الحادث بأنه «جرس إنذار». وأضاف في بيان، «سبق أن حذرنا من التهاون أو التراخي في المناطق التي تعتمدها العناصر الإرهابية كمناطق آمنة»، معتبراً أن «مقتل الخزرجي يعد جرس إنذار في مناطق محيط بغداد التي بات من الإلزام تعاون مواطنيها وعشائرها للكشف عن الإرهابيين وأماكن تواجدهم».

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من جانبه، أفاد مصدر أمني بأن قوات الجيش استخدمت الهاونات في محاولة منها للسيطرة ‏على أماكن تواجد القناصة في الطارمية.‏ وفي منطقة البلديات شرق بغداد أصيب مدني من جراء هجوم بأسلحة كاتمة. وفي محافظة البصرة أفاد مصدر أمني بوفاة طفلة وإصابة والدها بانفجار عبوة ناسفة محلية الصنع كانت مثبتة في ‏دراجة هوائية في قضاء أبي الخصيب جنوب مركز المحافظة.

وقتل شخصان وأصيب ثلاثة بينهم طفلان بانفجار عبوة ناسفة في سيارة كانوا يستقلونها ‏قرب قضاء الشرقاط شمال مركز محافظة صلاح الدين.

أما في محافظة التأميم ، فقد أفاد مصدر أمني بمقتل ثلاثة أشخاص بهجوم ‏مسلح بعد تقييدهم وإطلاق النار عليهم في الرأس، شمال مدينة كركوك.

واعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، أمس السبت، عن اعتقال مسؤول تصنيع العبوات في داعش وأحد معاونيه في كركوك. وقالت الاستخبارات في بيان، إن مفارزها نفذت عملية استباقية دقيقة في محافظة كركوك أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في ناحية الرشاد مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة إرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية.