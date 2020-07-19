أثر الزراعة في اللغة

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هل ثمة حدود فاصلة حقّاً بين العلوم والمعارف؟ لماذا يتوهّم البعض أن ميادين الثقافة شيء، ومجالات العلوم شيء آخر؟ تخلف البحث العلمي في العالم العربي، هو سبب هذه الأوهام. الموسيقى مثلاً كانت منذ اليونانيين القدامى على علاقة بالرياضيات، والأرجح أنهم أخذوها عن وادي الرافدين ومصر. أمّا التوافقات والهارموني فعلم في قمة الرياضيات والفيزياء.

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فحص أساليب الأعمال الشعرية والنثرية، لم يعد يعتمد على خبرة النقاد وحاسة الشمّ «البوليسية» لديهم، فقد استخدمت مراكز بحوث في جامعات عالمية، حواسيب عملاقة للتنقيب عن الدخيل في الأصيل، وكانت النتائج مذهلة. ههنا نحن ننتظر على أحرّ من سطح الشمس، أن يجودنا غيث تلك الحواسيب الفائقة، فتغربل لنا ميراث التاريخ العربي، فنعرف بمثقال الذرّة ما هي حقائق تاريخنا وأدبنا، وقدرات رواتنا على الابتداع والاختلاق. ذلك حتى لا نظلم نزار ولا هو يظلمنا، هل صدق أم افترى: «لا وقت لدينا للتاريخ فنصف حوادثه تزوير». المرحوم على نيّاته. نصف فقط؟

المجلة الفرنسية «العلم والحياة» (16/7)، مشكورة، نشرت موضوعاً قيّماً عنوانه: «اللغة البشرية قد تكون غيّرتها التغذية». الدراسة العلمية أنجزها باحث في جامعة هارفارد الأمريكية. مفادها أن اللسان الآدميّ حقق نقلة مهمّة في العصر الحجري الحديث (العصر النيوليتي 9000 إلى 4500 قبل الميلاد)، فبفضل اكتشاف الزراعة، أو اختراعها، واستئناس الحيوانات العاشبة التي تشكل مصادر لحوم في التغذية، قبل ما بين 110 و 90 قرناً، تغيرت سبل الغذاء وطرائق إعداد الطعام، ما انعكس بمرور الزمن على حجم الأسنان والفكّين، وأدّى ذلك إلى إضافة حرفين صامتين على الأقل إلى مخارج الأصوات.

قال القلم: إن هذه القفزة لا تقدّر بثمن، فالحرف الواحد يضيف جيوشاً من المفردات بتفاعله مع بقية الأصوات. تصوّر أهميّة العين في العربية. إنها تعادل حرفين وأحياناً ثلاثة في لغتنا. قارن عدد صفحاتها بغيرها في «لسان العرب». هذا التطور يمكن مقارنته بانتقال الموسيقى تاريخياً من المقام الخماسي، الكثير الاستعمال في إفريقيا والشرق الأقصى، إلى المقام السباعي الذي عمّ العالم تالياً. قمّة التركيبات التفاعلية التناغمية نراها في الألوان، اليوم بالأحمر والأخضر والأزرق تصنع 16.8 مليون لون.

لزوم ما يلزم: النتيجة الثقاعلميّة: فليتوكل علماؤنا وينيرونا بالعوامل التي أدّت إلى نزول مخارج أصوات العرب والساميين إلى العين وهي الأعمق.

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