الجيش اليمني يعلن مقتل قائد عمليات "أنصار الله" في الضالع

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر"، أن "قوات الجيش قتلت القيادي في الحوثيين على محمد على الزراقي وعددا من مرافقيه، بنيرانها في جبهة باب غلق غرب مديرية قعطبة (شمال الضالع)".
© REUTERS / Ali Owidha
ووفقا للجيش اليمني، "يعد الزراقي قائد عمليات الحوثيين في جبهات الضالع".
في سياق متصل، "استدرجت قوات الجيش مجموعة من الحوثيين شرق مديرية الحشاء (غرب الضالع)، وباغتتها بهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة"، حسب موقع وزارة الدفاع.
وكانت القوات المشتركة التابعة للحكومة الشرعية تمكنت، الأربعاء الماضي، من السيطرة على مواقع هامة في منطقة حبيل العبدي بينها موقعا تبة الهوى وقرن الليث الاستراتيجيان، خلال عملية واسعة على مواقع لـ"أنصار الله" في قطاعي باب غلق والفاخر شمال غربي مديرية قعطبة شمال الضالع، حسبما أفاد، حينها، مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك".
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