شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير من الأهالى والزوار على شواطئ محافظة أملج السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد شواطئ محافظة أملج توافد أعداد كبيرة من أهالي وزوار المحافظة، مما يؤكد أهميتها كأحد الوجهات السياحية الرئيسة فى المملكة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

ويعد شاطئ الدقم السياحى من أشهر الشواطئ التى يرتادها الأهالى والزوار لوقوعه على واجهة بحرية فريدة من نوعها تجمع بين التلال الرملية والشعب المرجانية، وسط توافر العديد من الخدمات التى يحتاجها السائح.

كما تشهد شواطئ المحافظة الأخرى في الحرة والنصبة والشبعان والحسي إقبالاً من السياح، خاصة من خارج المحافظة الذين جعلوا محافظة أملج وجهتهم السياحية، بالإضافة إلى ما تمتلكه من مقومات سياحية مميزة، جعلتها إحدى الوجهات الرئيسة للمسار السياحي الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة لموسم صيف السعودية لهذا العام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إقبال كبير من الأهالى والزوار على شواطئ محافظة أملج السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.