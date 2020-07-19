شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعتقل شخص أساء إلى طائفة دينية وحرض على البغض فى تغريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بمملكة البحرين، القبض على شخص يبلغ من العمر «35 عاما»، أساء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، وذلك بنشره تغريدة تتضمن الإساءة إلى طائفة دينية والتحريض على بعضها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالته للنيابة العامة، حسبما جاء فى صحيفة اليام البحرينية.

وعلى صعيد أخر، أعربت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، عن رفضها التام للبيانات والتعليقات الصادرة عن بعض المنظمات بشأن حكم الإعدام الصادر بتاريخ 13 يوليو 2020م بحق متهمين بحرينيين ارتكبا جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لأحد أفراد الشرطة والشروع فى قتل آخرين من خلال كمين أعد لهم في غضون عام 2014 استخدمت فيه عبوة متفجرة، فقد تبين للوزارة أن الانتقادات المتحيزة وغير الدقيقة للحكم الصادر جاءت عن طريق الجماعات التي تنشر بشكل منهجى المعلومات المغلوطة والدعاية السلبية عن مملكة البحرين.

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