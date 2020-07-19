شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعتقل شخص أساء إلى طائفة دينية وحرض على البغض فى تغريدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بمملكة البحرين، القبض على شخص يبلغ من العمر «35 عاما»، أساء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، وذلك بنشره تغريدة تتضمن الإساءة إلى طائفة دينية والتحريض على بعضها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالته للنيابة العامة، حسبما جاء فى صحيفة اليام البحرينية.
وعلى صعيد أخر، أعربت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، عن رفضها التام للبيانات والتعليقات الصادرة عن بعض المنظمات بشأن حكم الإعدام الصادر بتاريخ 13 يوليو 2020م بحق متهمين بحرينيين ارتكبا جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لأحد أفراد الشرطة والشروع فى قتل آخرين من خلال كمين أعد لهم في غضون عام 2014 استخدمت فيه عبوة متفجرة، فقد تبين للوزارة أن الانتقادات المتحيزة وغير الدقيقة للحكم الصادر جاءت عن طريق الجماعات التي تنشر بشكل منهجى المعلومات المغلوطة والدعاية السلبية عن مملكة البحرين.
وبحسب صحيفة الوطن البحرينية، تؤكد الوزارة أن القواعد القانونية والممارسات المنطبقة في مملكة البحرين تتفق مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان المعتمدة لدى الأمم المتحدة، وأن المحاكم الوطنية تقوم بصون كافة الضمانات للمتهمين خلال كافة مراحل المحاكمة.
وبخصوص هذه القضية، فإن الوزارة البحرينية، تؤكد على أن المحاكمة بكافة مراحلها قد استوفت جميع متطلبات تحقيق مبدأ المحاكمة العادلة، وقد تم نظر الدعوى من قبل خمسة عشر قاضيا في عدة محاكم على مدى 6 سنوات تم فيها فحص مشروعية الأدلة القائمة ضد المحكوم عليهما، ومن ثم ثبوت مسئوليتهما عما أسند إليهما.
كما تؤكد وزارة الخارجية أن السياسة العقابية في التشريع الجنائي في مملكة البحرين كغيرها في القوانين المقارنة في سائر الدول، تهدف بما تقرره من عقوبات إلى حماية المجتمع وضمان استقراره. كما تهدف أيضا إلى حماية الحق الخاص للمجني عليهم والمضرورين من آثار الجريمة. وكلا الحقين العام والخاص هما موضع اعتبار المشرع والقضاء عند تقرير وفرض العقوبة إذا ما ثبتت المسؤولية الجنائية.
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