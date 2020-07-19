مقتل 18 من "الشباب" الإرهابية جنوبي الصومال

مقديشو/ الخليج 365

قُتل 18 عنصرا من حركة "الشباب" الإرهابية، اثنان منهم قياديان، خلال عملية أمنية نفذها الجيش الصومالي بدعم فرنسي، جنوبي البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الجيش الصومالي نفذ عملية أمنية ضد الحركة بدعم جوي فرنسي، في قضاء "جيليب".

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وأضاف الإعلام المحلي، أن اشتباكات اندلعت خلال العملية، أسفرت عن مقتل 18 من عناصر الحركة الإرهابية، بينهم قياديان.

يُذكر أن آخر مرة قدمت فيها فرنسا الدعم للجيش الصومالي في عملياته الأمنية، كانت في يناير/ كانون الثاني 2013.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد "حركة الشباب"، التي تشكلت مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، تبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.