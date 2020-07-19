كورونا.. وفاتان في موريتانيا و5 إصابات بالصومال

نواكشوط - مقديشو / الخليج 365

أعلنت موريتانيا، السبت، تسجيل وفاتين جراء كورونا، فيما رصد الصومال 5 إصابات بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة الموريتانية بتسجيل حالتي وفاة و103 إصابات بالفيروس، إضافة إلى تعافي 126 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 5.813، منها 153 وفاة، و3.279 حالة تعاف.

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وفي الصومال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 إصابات بالفيروس، إضافة إلى تعافي 8 مرضى.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3.111، منها 93 وفاة، و1.452 حالة تعاف.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى مساء السبت، 14 مليونا و306 آلاف، توفي منهم أكثر من 601 ألف، وتعافى ما يزيد على 8 ملايين و546 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.