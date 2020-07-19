كورونا.. مصر تسجل 63 وفاة و698 إصابة

إسطنبول / الخليج 365

أعلنت مصر، السبت، تسجيل 63 وفاة بكورونا، إضافة إلى 698 إصابة بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة والسكان، في بيان، بتسجيل 566 حالة تعاف من الفيروس.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 87 ألفا و172، بينها 4 آلاف و251 وفاة، و27 ألفا و868 متعافيا.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى مساء السبت، 14 مليونا و332 ألفا، توفي منهم قرابة 602 ألف، وتعافى أكثر من 8 ملايين و552 ألفا، بحسب موقع "ورلدوميتر".

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