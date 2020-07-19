اتصالات عربية للاطمئنان على صحة أمير الكويت

الكويت/ الخليج 365

أجرى زعماء قطر والعراق وفلسطين، مساء السبت، اتصالات هاتفية، للاطئمنان على صحة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما).

ووفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أجرى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وبرھم صالح رئيس العراق، اتصالين هاتفين بولي عهد الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح.

وتضمن الاتصالان، الاطمئان على أمير الكويت، متمنيان له دوام الصحة وموفور العافية.

من جانبه، عبر ولي عهد الكويت، عن شكره لكل من أمير قطر ورئيس العراق عن طيب المشاعر.

فيما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن الرئيس محمود عباس، أجرى مساء السبت، اتصالا للاطمئنان على أمير الكويت، دون أن توضح بمن كان الاتصال.

ويعد اتصال أمير قطر هو الثاني اليوم للاطمئنان على صحة أمير الكويت.

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كان أمير الكويت قد تلقى خلال الساعات الماضية اتصالين هاتفيين من ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد للاطمئنان على صحته، وفق المصدر ذاته.

والسبت، أعلن وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت علي الجراح، "صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية موقتا".

كما أعلن الجراح، دخول أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما) المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية، حسب "كونا".

وسبق أن أجرى أمير الكويت فحوصات طبية في الولایات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

والخميس، عاد نجل الأمير وزير الدفاع السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، إلى البلاد، من الولايات المتحدة، حيث كان يجري فحوصات طبية.

وكان رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم أعلن الخميس، إجراء الأمير فحوصاته الطبية الروتينية هذا الأسبوع.

وأضاف الغانم آنذاك في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "أقول لأهل الكويت الطيبين الذين لهجت ألسنتهم بالدعاء لسموه (الأمير) اطمئنوا، والدنا بخير وصحة وعافية".

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