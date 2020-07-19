الأهلي يتعادل مع العين في مباراة ودية

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تعادل الأهلي 1-1 مع العين الذي يلعب في الدرجة الأولى في مباراة ودية استعداداً لاستئناف مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في أغسطس المقبل.
وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدماً بهدف سجله عبدالله حسون في الدقيقة السابعة، وفي الشوط الثاني، نجح نادي العين في التعادل قبل أن تنتهي المباراة.
وحدد الاتحاد السعودي تاريخ 4 أغسطس القادم لاستئناف مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعدما توقفت الرياضة من مارس إلى يونيو إثر تفشي فيروس “كورونا” المستجد.
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