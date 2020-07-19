شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تحسم مسألة تأثير استقلالية الجامعات على المجانية والمكافأة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قالت وزارة التعليم، اليوم السبت، إن استقلال ثلاث جامعات لن يؤثر على مجانية التعليم في جميع برامج البكالوريوس.

وأشارت الوزارة في تغريدة عبر “تويتر”، إلى أن نظام الجامعات لم يتطرق إلى أي تعديل أو حجب في مكافآت الطلبة، مؤكدة على استمرار أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعات ممن هم على رأس العمل على أوضاعهم الحالية.

يذكر أنه صدر في أكتوبر 2019 نظام الجامعات الجديد والذي سيتم تطبيقه بشكل تدريجي على ثلاث جامعات كمرحلة أولى، ويهدف لتحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات مع التدرج التنظيمي بوجود مجلس للأمناء في كل جامعة، بما يسهم في تحقيق الحوكمة، وتفعيل مواردها الذاتية، والسماح لها بإنشاء الأوقاف وتأسيس الشركات، وتمكينها من إقرار تخصصاتها وبرامجها، واختيار قياداتها على أساس من الكفاءة والجدارة، وتجويد مخرجاتها.