وأفادت القناة العبرية الـ"12"، مساء اليوم السبت، بأن الشرطة الإسرائيلية استخدمت المياه لتفريق متظاهرين أمام مقر إقامة نتنياهو، بعد تظاهرهم احتجاجا على فساده وطريقة تعامله مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وذكرت القناة العبرية أنه الآلاف تجمعوا في مدينتي، القدس وتل أبيب، للمناداة باستقالة نتنياهو، في وقت ألقت الشرطة القبض على بعضهم، بعدما نجحت في تفريق بعضهم بالمياه، واستخدام الغاز المسيل للدموع.
ويشار إلى أن الإسرائيليين يتظاهرون بصورة شبه يومية، منذ أسبوع تقريبا، ضد الحكومة، نتيجة لتردي الأحوال الاقتصادية وسوء الأوضاع الاجتماعية في ظل الارتفاع المطرد في حالات الإصابة بفيروس كورونا وإعادة فرض القيود لكبح تفشي المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثالثة خلال أسبوع.. الإسرائيليون يتظاهرون ضد نتنياهو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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