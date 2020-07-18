شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن الطرق»: نصائح ضرورية لرحلة آمنة قبل السفر بالسيارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدّمت القوات الخاصة لأمن الطرق عدداً من الإرشادات التي يجب اتباعها قبل السفر، وذلك للحصول على رحلة آمنة أثناء السير.

ونصح حساب “أمن الطرق” على موقع “تويتر” بضرورة قياس ضغط هواء الإطارات والتأكد من صلاحية الزيت وكفاءة الإضاءة الأمامية والخلفية، والتأكد من صلاحية وجودة بطارية السيارة.

كما شدد على ضرورة اختيار الوقت المناسب للرحلة، بما يضمن تجنب الأحوال الجوية السيئة، كما أوصى بالحصول على قسط مناسب من النوم والراحة قبل السفر لرحلات طويلة.