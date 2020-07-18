الكاظمي يهنئ الصابئة في العراق

وغرد الكاظمي عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا "يطيب لنا أن نتقدم الى اهلنا من ابناء الصابئة المندائيين بأحر التهاني وأسمى التبريكات بمناسبة حلول العيد الكبير".
وأضاف "متمنين أن يُعاد عليكم وعلى أبناء شعبنا كافة بالخير والبركة والسلام. وكل عام وانتم بخير".
وتحتفل طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم بعيد الخليقة أو "البرونايا"، وهو أهم أعياد المندائيين الذي يستمر خمسة أيام، حسب "السومرية".
في هذا العيد، تقيم المئات من العوائل المندائية العراقية طقوس الاحتفال عند مندي الصابئة الذي يقع عند نهر دجلة بمدينة العمارة٬ وتُقام صلاة الصبح والتعميد في الماء الجاري كما تُنحر الذبائح وتقدم الصدقات للمحتاجين.
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