12800 مخالفة عدم ارتداء كمامة في البحرين 

وأفادت وكالة أنباء البحرين "بنا"، مساء اليوم السبت، أن وزارة الداخلية البحرينية مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال المخالفين لقرار الالتزام بارتداء كمامة الوجه.
وذكرت الوكالة أن اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا تقوم باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس، على رأسها الالتزام بارتداء كمامة الوجه في الأماكن العامة والمحلات التجارية.
وباشرت المديريات الأمنية البحرينية إجراءاتها القانونية لمخالفة غير الملتزمين، حيث رصدت 12800 مخالفة، على مستوى مديريات المملكة البحرينية.
وأهابت الوزارة كافة المواطنين والمقيمين بضرورة تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي، مع التقيد بعدم التجمع لأكثر من 5 أشخاص، والالتزام بارتداء كمامة الوجه بالطريقة الصحيحة في كافة الأماكن العامة والمحلات التجارية والمجمعات والسواحل والمتنزهات.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 14.1 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 602 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.
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