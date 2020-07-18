الإرياني يوجه دعوة لمشايخ وأبناء القبائل في مناطق سيطرة "أنصار الله"

وقال عبر سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر": "المعلومات الواردة من مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تؤكد أن عدد من قرى مديريات بني مطر والحيمة فقدت غالبية شبابها ولم يتبق فيها سوى كبار السن والنساء بعد أن غسلت المليشيا عقولهم ودفعت بهم لمحارق موت مفتوحة، بينما قيادات الحوثي وأسرهم يعيشون في قصور وفلل العاصمة المختطفة صنعاء".

وأضاف "ما تقوم به مليشيا الحوثي من حشد بالترغيب والترهيب للمغرر بهم من أبناء القبائل في قرى وعزل مديريات طوق صنعاء ومناطق سيطرتها تحت مسمى النكف القبلي بهدف تعويض خسائرها البشرية الفادحة والزج بهم في جبهات القتال دون اي خبرة قتالية هي جرائم إبادة جماعية وجرائم مرتكبة ضد الانسانية".

وتابع قائلا "نوجه الدعوة لمشايخ وأبناء القبائل في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي لرفض ضغوط وابتزاز المليشيا وعدم الرمي بأنفسهم وفلذات أكبادهم لموت محقق في جبهات القتال ضد الدولة والجمهورية وإخوانهم اليمنيين من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية خدمة لمخططها الانقلابي والمشروع التوسعي لملالي إيران".