ليبرمان يحذر بلاده من "ثورة" جديدة

ونقلت القناة العبرية الـ"السابعة"، اليوم السبت، أن ليبرمان قد حذر إسرائيل من اندلاع "ثورة مدنية" أو حالة من "التمرد المدني"، نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية وسوء الأحوال الاجتماعية في إسرائيل.

وأفادت القناة العبرية بأن رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، هاجم سياسة الحكومة الإسرائيلية، التي قررت إغلاق المطاعم دون إشعار مسبق لأصحاب المطاعم، وفرض الإغلاق على كثير من البلدات الإسرائيلية، نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية، بعدما سببته جائحة كورونا من أزمات اقتصادية.

وطالب ليبرمان بعدم إغلاق المطاعم وإعادة فتحها مرة أخرى، وإلا فإن بلاده مقبلة على "ثورة اجتماعية" جديدة.

ويشار إلى أن إسرائيل تشهد مظاهرات احتجاجية ضد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، بسبب فساده وعدم قدرته على مواجهة جائحة كورونا.