شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: أكثر من نصف الشعب العمانى تبرع لأعمال خيرية خلال أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت نتائج استطلاع قام به المركز الوطنى للإحصاء والمعلومات بسلطنة عمان، إلى أن أكثر من نصف العُمانيين 53% تبرعوا لأعمال خيرية خلال الجائحة بحسب صحيفة الشبيبة العمانية.

ووفقا للصحيفة، تلقى 11% ممن شملهم الاستطلاع مساعدات أو تبرعات (6% مساعدات عينية و2% نقدية و3% عينية ونقدية) فى حين شارك 14% فى أعمال تطوعية خلال الجائحة منهم 9% بشكل فردى و3% بشكل مؤسسى، و2% بشكل فردى ومؤسسى معاً، وأبدى الكثير من الأفراد رغبتهم بالمشاركة فى الأعمال التطوعية ولكن تطبيق التباعد والخوف من المخالطة حال دون ذلك.

وكانت أعلنت وزارة الصحة العمانية فى بيان عبر حسابها على تويتر السبت، تسجيل (1311) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، ليرفع إجمالى حالات الإصابة إلى 65504 حالة، مقابل شفاء 1322 حالة، ليرفع العدد الكلى للحالات التى تماثلت للشفاء إلى 42.772 حالة، وتوفى 10 حالات ليرفع إجمالى الوفيات إلى 308 حالة.

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وتواصل وزارة الصحة العمانية، المسح الوطنى الاستقصائى المصلى لعدوى مرض فيروس كوفيد-19 الذى يشمل جميع ولايات السلطنة بشكل مسح متسلسل مقطعى.

ويتم إجراء المسح على أربع دورات تستغرق كل دورة خمسة أيام يفصل بين كل دورة وأخرى أسبوعان على مدى عشرة أسابيع قادمة وسيكون العدد الكلى للمشاركين ما يقارب 20 ألفًا يتم توزيعهم بحساب 5000 لكل دورة بواقع 380 إلى 400 مشارك من كل محافظة.

ويهدف المسح الوطنى العمانى، إلى قياس مدى انتشار عدوى مرض كوفيد-19 فى المجتمع العُمانى كجزء من الاستراتيجية الوطنية للفترة القادمة من التصدى لجائحة كوفيد-19 وسيتم استخدام نتائج المسح كمؤشر للوقت الذى يمكن فيه رفع القيود المفروضة على الحركة وإعادة فتح الخدمات المغلقة داخل البلاد.