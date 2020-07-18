شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية التونسية تعلن القبض على عنصر موالى لداعش خطط لارتكاب عمليات تفجيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، القبض على عنصر موال لتنظيم داعش، كان يخطط لارتكاب عمليات تفجيرية ضد مؤسسات أمنية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم ذكرت وزارة الداخلية التونسية، أن عملية استخباراتية مشتركة بين الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب التابعة للحرس الوطني وإدارة مكافحة الإرهاب بوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع، أفضت في الكشف عن عنصر تكفيري خطير بايع تنظيم داعش الإرهابي

ولفتت وزارة الداخلية التونسية، إلى أن التحريات أثبتت أنه تلقى تدريبا مكثفا في صناعة المتفجرات وسعى للحصول على مكوناتها في إطار مخطط لاستهداف إحدى الوحدات الأمنية، غير أن عملية إلقاء القبض عليه حالت دون إتمام مخططاته، موضحة أنه تم إيداعه السجن، وفتح التحقيق معه لمعرفة شركائه والأشخاص الذين يرتبط معهم في التنظيم.

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ويعتبر هذا ثاني مخطط إرهابي تكشف عنه وزارة الداخلية التونسية خلال أسبوعين، بعد إعلان إيقافها في وقت سابق لمتشددين متورطين في التخطيط لتنفيذ هجمات ضد منشآت سياحية ومقرات سيادية.