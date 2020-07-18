شكرا لقرائتكم خبر عن اصطدام مركب يحمل نترات الألمونيوم برصيف ميناء حلفا النهرى بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض مركب يحمل كميات من نترات الألمونيوم والحبيبات البلاستيكية الى الاصطدام باحد مداخل رصيف ميناء وادى حلفا النهرى مما أدى لتسرب المياه لداخل المركب وبالتالى تدفق بعض المواد التى يحملها فى النهر إلا أن الوحدات العاملة تمكنت من احتواء الوضع و تعمل على معالجته، بحسب وكالة الانباء الرسمية "سونا".

ووفقا لمدير هيئة وادى النيل فقد شهد ميناء وادى حلفا النهرى حادث تصادم إحدى الوحدات التى تتبع لهيئة وادى النيل الملاحة النهرية عند مدخل الرصيف الرئيس قبل أن ترسو فى رصيف آخر مخصص لها مما أدى إلى ثقب بالمركب (زوسر) ونتج عنه تسرب نترات الألمونيوم والحبيبات البلاستكية حيث كان المركب محملا بحوالى 541 طن من نترات الألمنيوم إلى جانب 130 طن من الحبيبات البلاستيكية.

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وأكد محمود عبد المتعال مدير هيئة وادى النيل مكتب حلفا ان السلطات المختصة بمحلية حلفا عملت على معالجة تسرب المياه لداخل المركب حتى لا يتسبب الانتشارفى مخاطر بيئية وخيمة بعد أن نفوق عدد محدود من الأسماك النيلية فى محيط الحادث.

واكد ان السلطات المختصة قد تحركت على الفور لوضع المعالجات الفورية بتفريغ شحنة الحبيبات البلاستيكية وهى فى الجزء العلوى من الوحدة وقال أن مثل هذه الحوادث متوقعة اثناء حركة المواعين وخاصة وان هذه الوحدات مصممة بنظام غرف واشارإلى ان تأثيرها محدود ولن يعيق حركة المركب فى رحلة العودة بعد تفريغه ويجرى الآن التخلص من المياه عبر تناكر شفط تحت إشراف السلطات الصحية.