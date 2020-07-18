شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح المصليات فى المراكز التجارية والأبراج فى الإمارات.. الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإمارات عن إعادة فتح المصليات في المراكز التجارية والأبراج، بدءا من يوم الإثنين المقبل، وبطاقة استيعابية لا تتجاوز 30% مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ضرورة التزام جميع المصلين بالإجراءات الاحترازية، التي تم الإعلان عنها مسبقا تزامنا مع فتح المساجد.

ولفتت إلى أن الإجراءات تشمل "الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، وعدم التجمع والمصافحة بكل أشكالها بالإضافة إلى تعقيم اليدين بشكل مستمر قبل القدوم إلى المصلى، إلى جانب الالتزام بارتداء الكمامة عند الحضور لكل صلاة، مؤكدان ضرورة أن يلتزم المصلون باستخدام المصحف الإلكتروني في قراءة القرآن، وكذلك استخدام سجادة الصلاة أحادية الاستخدام، والتي سيتم توفيرها في المصليات، مع التأكيد على ضرورة تحميل جميع مرتادي المصليات لتطبيق "الحصن" على هواتفهم الذكية.

وسيتم تعقيم أماكن الوضوء بعد استخدامها من كل مصل، كما سيتم تعقيم المصليات بعد كل صلاة وإغلاقها حتى موعد الصلاة التي تليها.