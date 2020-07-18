شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين.. 12800 مخالفة عدم ارتداء كمامة منذ البدء في تطبيق القرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العميد الركن الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة مساعد رئيس الأمن العام لشئون العمليات والتدريب، أن وزارة الداخلية مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لقرار الالتزام بارتداء كمامة الوجه، بناء على توجيهات اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا لاتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس، وذلك بإطلاق الحملات التوعوية التي تهدف إلى توعية المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بارتداء كمامة الوجه في الأماكن العامة والمحلات التجارية.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية بنا ، وأوضح بأن مجموع المخالفات بلغ 12800 مخالفة منذ البدء في تطبيق القرار، حيث باشرت المديريات الأمنية إجراءاتها القانونية لمخالفة غير الملتزمين، وقد تمكنت مديرية شرطة المحافظة الشمالية من ضبط 2897 مخالفة، وضبطت مديرية شرطة محافظة العاصمة 2443 مخالفة عدم لبس كمامة الوجه، و3777 مخالفة تم تحريرها ضد المخالفين بمديرية شرطة محافظة المحرق، وعدد 2097 مخالفة بمديرية شرطة المحافظة الجنوبية، كما قامت إدارة العمليات برئاسة الأمن العام بضبط 1497 مخالفة لقرار الإلتزام بلبس كمامة الوجه، في حين تمكنت الإدارة العامة لأمن المنافذ من ضبط 89 مخالفة عدم لبس الكمامة.

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وأهاب مساعد رئيس الأمن العام لشئون العمليات والتدريب بكافة المواطنين والمقيمين بضرورة تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي مع التقيد بعدم التجمع لأكثر من 5 أشخاص والالتزام بارتداء كمامة الوجه بالطريقة الصحيحة في كافة الأماكن العامة والمحلات التجارية والمجمعات والسواحل والمتنزهات، مؤكدا الاستمرار في الحملات التوعوية للمواطنين والمقيمين وبمختلف اللغات المستخدمة لدى المقيمين.