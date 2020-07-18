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الأردن يسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يقفز إلى 1214

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، عن تسجيل 5 حالات غير محلية بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1214 حالة، بحسب وكالة بترا الأردنية الرسمية.

 

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وأشار بيان لوزارة الصحة أن الحالات الجديدة سجلت لقادمين من الخارج ممن يقيمون فى فنادق الحجر (3 من و1 من العراق و1 من الولايات المتحدة الأمريكية) كما سجلت حالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 11 حالة و تسجيل حالة شفاء واحدة .

 

 

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