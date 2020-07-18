شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية: عودة 175 مواطنا أردنيا من سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز أن عودة المواطنين الأردنيين من الأراضى الفلسطينية ستبدأ صباح الثلاثاء المقبل، بحسب وكالة "بترا" الاردنية.
وقال فى تصريح لوكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت إن نحو 175 أردنيا سيعودون إلى المملكة من سوريا عبر معبر جابر – نصيب الحدودى بعد تأمين عودتهم، مشيرا إلى اتمام إجراءات نقلهم من الحدود السورية إلى الأردنية.
ولفت الفايز إلى تأمين عودة أكثر من 50 مواطنا أردنيا من العراق مساء أمس، وكذلك قرابة 750 شخصا من السعودية، فى إطار جهد وطنى متكامل بالتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية بالمملكة.
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