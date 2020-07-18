شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يجرى اتصالا هاتفيا للأطمئنان على صحة أمير الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس العراقي برهم صالح، اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، للاطمئنان على صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأعرب الرئيس العراقي، خلال المكالمة الهاتفية ، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/، اليوم /السبت/، عن أمنياته لأمير الكويت بموفور الصحة والسلامة الدائمة، وللشعب الكويتي دوام الأزدهار والتقدم .

من جهته .. أعرب ولي العهد عن بالغ شكره وتقديره للرئيس العراقي على ما أبداه، متمنياً له موفور الصحة والعافية وللشعب العراقي الرفاهية والاستقرار.