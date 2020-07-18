شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة "الزفة" مزينة بالكمامة والفرح بالـ"zoom".. عروس بالبحرين تكشف التفاصيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زينت عروسة بمملكة البحرين سيارة زفافها بالكمامات وحضر المعازيم الفرح عبر تطبيق "zoom"، وتقول العروس لصحيفة الوطن البحرنية :إذا كانت الأوضاع الاجتماعية التي تسببت بها جائحة "كورونا" فرضت علي أن لا أقيم حفل زفافي الذي كنت أحلم به منذ صغري، فإن ذلك لا يعني أن أقبل بأن يكون هذا اليوم يوماً عادياً من دون أن يكون له ذكرى راسخة في حياتي".

بهذه الكلمات ابتدأت الشابة هبة النحال حديثها، وقالت: لم نستطع أن ندعو الأهل والأصدقاء إلى حفل زواجنا، لذلك لجأنا إلى عمل مكالمة جماعية ببرنامج "zoom"، وشاركنا في ذلك الأهل والأصدقاء من البحرين وخارجها، كما عملنا حفل زواج مصغر شارك فيه المقربون فقط، ولأن العادة جرت أن يتم توزيع هدايا على المدعوين، فقد كانت هديتنا التي أهديناها للمدعوين عبارة عن كمامات طبية.

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وتابعت: "لم نكتفِ بتوزيع الكمامات على المدعوين، بل زينا السيارة التي ركبتها مع عريسي أثناء الزفة بكمامة، لربما تكون أكبر كمامة بالعالم، كما عملت مونتاج فيديو أرسلته للأشخاص الذين لم يتمكنوا من حضور زواجي، ليكون بمثابة الذكرى لهم من حفل زواجي، إضافة لكي يكون بمثابة الإعلان الذي نشهر به زواجنا.





وأضافت: الفيديو لاقى إقبالاً كبيراً، خاصة على برنامج التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، إذ وصلت المشاهدات إلى أكثر من 30 ألف مشاهدة، وكانت التعليقات تسجل الإعجاب بهذا الفيديو، ودعوة للشباب للاقتداء بي، فلماذا التأجيل إذا كانت الأوضاع ستطول بنا بعض الشيء، وبما أن هذا اليوم مميز، فلا يمكن أن يمر من دون لمسات مميزة.

وتابعت: "كوني مصورة فيديو لدي كل الإمكانيات، قمت بتصوير تجهيزات عرسي بنفسي بدلاً من الاستعانة بمصورة فيديو تصور لي، لذلك أستطيع القول إنني لم أجعل الظروف التي قهرت العالم تقهرني وتجعل يوم زفافي يمر وكأنه يوم عادي".