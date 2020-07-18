شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السودانية: إجمالى الإصابات بفيروس كورونا تقفز إلى 10662 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية، أن إجمالى الإصابات بفيروس كورونا؛ بلغ 10662 حالة؛ متضمنة 680 حالة وفاة؛ وتعافى 5668 حالة ، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" .

وشملت الاحصائية الفترة من 12 حتى 14 يوليو 2020 ؛ سجل تقرير يوم 14 يوليو 80 حالة جديدة؛ ووفاة 7 ؛ وتعافى 31 حالة ؛ وبلغ عدد العينات المفحوصة 213؛ منها 80 موجبة لأول مرة بنسبة إيجابية 37.6٪ .

فيما سجل التقرير الوبائى ليوم 13 يوليو83حالة جديدة؛ 2 وفاة؛ 21 حالة تعافى ؛وبلغ عدد العينات المفحوصة 298؛ وبلغ عدد العينات المفحوصة لأول مرة 297؛ بلغ عدد العينات الموجبة منها لأول مرة 83؛ بنسبة ايجابية 27.9٪ .

ونوه التقرير إلى أن 138 من العينات المفحوصة لمجموعات عمالية بغرض السفر من ولاية الخرطوم للعمل فى مشاريع زراعية إنتاجية بالولايات.

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فيما سجل التقرير الوبائى ليوم 12 يوليو عدد 72 جديدة؛ 3 وفيات؛ 15حالة تعافى.

وبلغ إجمالى العينات المفحوصة 268 عينة؛ الموجبة منها 72 بنسبة إيجابية 26.9٪ .

واشارت وزارة الصحة الاتحادية إلى أنها تعمل حسب البرتكول المحدث لحالات التعافى والخروج من العزل ؛ كما يعمل الفريق الاتحادى مع إدارات الوبائيات الولائية على المراجعة الدورية ؛والتحقق من البيانات اليومية التراكمية .

كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقانون الطواريء الصحية ؛والبقاء فى المنازل وتطبيق الارشادات الووقائية ؛( التباعد الاجتماعى – غسل اليدين – آداب العطس والسعال ؛ فضلا عن التبليغ الفورى ) ؛ومتابعة التقارير اليومية حول الوبائيات على موقع الوزارة على الفيسبوك ؛وموقع مرصد السودان الصحى الخاص بجائحة كورونا.