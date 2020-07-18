العراق.. محافظة ذي قار "النفطية" تقيل 3 مسؤولين محليين

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

قرر ناظم الوائلي، محافظ ذي قار (جنوبي العراق)، السبت، إقالة 3 مسؤولين محليين، وقبول استقالة رابع قالت وسائل إعلام إنه قدمها استجابة لرغبة متظاهرين.

وشملت قرارات الإقالة، التي اطلع عليها مراسل الخليج 365، إعفاء مسؤول محلي من إدارة بلدية الناصرية (مركز المحافظة)، ومسؤول مماثل من إدارة مصفاة ذي قار النفطية، وثالث من إدارة فرع توزيع المنتوجات النفطية (تابع لوزارة النفط).

كما شملت قبول استقالة مسؤول محلي رابع من بلدية الناصرية، كان تقدم باستقالته استجابة لرغبة متظاهرين، وفق إعلام محلي.

ولم يصدر عن محافظة ذي قار أو المسؤولين المحليين أي بيان حول سبب تلك القرارات.

Advertisements

إلا أن مصدرا في الحكومة المحلية بذي قار أوضح للأناضول أنها تأتي "بناء على توجيهات رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي برفع كفاءة المؤسسات الحكومية".

وعلى مدى الأشهر الماضية، طالب الحراك الشعبي في ذي قار بإقالة المسؤولين المحليين وتعيين آخرين يتمتعون بالكفاءة بدلاً عنهم.

ومنذ اندلاع الحراك الشعبي في العراق في تشرين الأول/أكتوبر 2019، تصدرت ذي قار مشهد الاحتجاجات المناوئة لحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي والطبقة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.

وكان الكاظمي تعهد، إبان تشكيل حكومته في أيار/مايو الماضي، بوضع محاربة الفساد ومحاكمة المتورطين ورفع كفاءة المؤسسات على رأس أولويات حكومته.

‎وأجرى الكاظمي سلسلة تغييرات على مستوى قادة الأمن والمسؤولين الإداريين، كان من بينهم مسؤولين في الموانئ البحرية بمحافظة البصرة، فضلا عن نشر قوات الجيش في المعابر الحدودية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.