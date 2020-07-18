فلسطين.. إجراءات "إغلاق كورونا" مستمرة

رام الله/ أحمد سمير/ الخليج 365
أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، السبت، استمرار العمل بإجراءات "الإغلاق"، للحد من انتشار فيروس كورونا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله، مساء اليوم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وسبق المؤتمر اجتماع ضم رئيس الحكومة محمد اشتية، مع لجنتي الطوارئ العليا و"الوبائيات" التي تتابع تطورات انتشار الفيروس في فلسطين.
وأشار ملحم إلى أنه "وفقا لصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء، واستنادا إلى توصيات لجنتي الطوارئ والوبائيات، تقرر استمرار العمل بالإجراءات الحالية".
ومن أبرز إجراءات الإغلاق التي تم تجديدها منع حركة المواطنين بين محافظات الضفة الغربية (11 محافظة) لمدة أسبوع، مع استمرار نشاط الحركة التجارية.
كما تشمل الإجراءات المقدرة بـ 11 "منع إقامة الأعراس، وبيوت العزاء، والتجمعات"، وإغلاق "النوادي الرياضية، وأماكن الترفيه"، للحد من تفشي فيروس كورونا.
وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت عن إغلاق المحافظات، في بداية يوليو/ تموز الجاري، بعد تسجيل ارتفاع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، في عدة مناطق بالضفة الغربية.
وأفادت الصحة الفلسطينية بتسجيل 532 إصابة جديدة بالفيروس و6 حالات وفاة، ما رفع العدد الإجمالي إلى 7 آلاف و759 إصابة، منها 62 وفاة، و1770 متعافيا.
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