مقديشو.. مقتل مدني بتفجير استهدف سيارة نائب وزير الأمن

مقديشو / نورجيدي / الخليج 365

قتل مدني وأصيب اثنان آخران، السبت، إثر تفجير لغم أرضي وسط العاصمة الصومالية مقديشو، استهدف سيارة نائب وزير الأمن، لكنه لم يكن داخلها، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، إن التفجير استهدف سيارة تعود لنائب وزير الأمن عبد الناصر سعيد، لحظة مرورها في تقاطع تليح بمقديشو.

وأوضح المصدر أن نائب الوزير لم يكن في السيارة عندما تعرضت للتفجير، الذي تسبب في مقتل مدني وإصابة اثنين بجروح، أحدهما السائق.

وحتى الساعة 17.55 تغ، لم تعقب السلطات على الحادث، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، غير أن مثل هذه التفجيرات تتبناها حركة "الشباب" المسلحة، التي تلاحقها الحكومة منذ سنوات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.