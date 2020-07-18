سوريا.. "ي ب ك" الإرهابي يختطف عشرات المدنيين بدير الزور

دير الزور/ الخليج 365

اختطف تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، عشرات المدنيين المعارضين لها، خلال مداهمة عدة مناطق سكنية بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

وقالت مصادر محلية، للأناضول، السبت، إن التنظيم داهم عددا من المناطق السكنية شرقي دير الزور، ارتفعت فيها الأصوات المعارضة لسياسات التنظيم، بحجة "محاربة الإرهاب".

وأضافت المصادر ذاتها، أن عناصر "ي ب ك" الإرهابي داهمت مدينة البصيرة ومركز الشحيل، إضافةً إلى قريتي الزر والحوايج، واختطفت العشرات من المدنيين.

وأوضحت أن التنظيم الإرهابي يواصل حصار تلك المناطق السكنية عبر إغلاق مداخلها ومخارجها، في الوقت الذي يُحلق طيران التحالف الدولي ضد "داعش" في سماء المنطقة.

ومؤخرا، احتج أهالي دير الزور على استكمال التنظيم الإرهابي لفرض مناهجها التعليمية في كافة المدارس الابتدائية والثانوية بمناطق سيطرتها شمال شرقي البلاد.

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كما أغلق "ي ب ك/ بي كا كا" المدارس التابعة لوزارة تعليم النظام السوري، والخاصة، التي لا تتقيد بتعليمات المنظمة، حيث كان الأهالي يلجؤون إليها لتجنب تلقي أبنائهم مناهج المنظمة.

وبدأت المنظمة فرض مناهجها التعليمية على المدارس الابتدائية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها منذ 2015، قبل فرضها في 2017 على المدارس الإعدادية.

وفي 2018، فرضت المنظمة الإرهابية، تلك المناهج على الصفين الأول والثاني من المرحلة الثانوية.

وتحتوي مناهج المنظمة، التي اطلع عليها مراسل الخليج 365، أفكارا غريبة عن المجتمع السوري، من خلال إعطاء صورة خاطئة عن الإسلام.

كما تقدس تلك المناهج، شخصية عبد الله أوجلان، زعيم المنظمة الإرهابية المسجون في تركيا منذ 1999، وتصفه بـ"المعلم الأول"، إلى جانب تشجيع الأطفال على حمل السلاح من خلال وضع صور لأطفال بزي عسكري في المواد الدراسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.