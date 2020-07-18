أمير الكويت يفوض ولي العهد ببعض اختصاصاته "مؤقتا"

الكويت / الخليج 365

أعلن وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت علي الجراح، السبت، "صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية موقتا".

جاء ذلك في نبأ مقتضب بثته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجراح دخول أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما) المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية، حسب "كونا".

وتلقى أمير الكويت اتصالين هاتفيين من ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد للاطمئنان على صحته، وفق المصدر ذاته.

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وسبق أن أجرى أمير الكويت فحوصات طبية في الولایات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

والخميس، عاد نجل الأمير وزير الدفاع السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، إلى البلاد، من الولايات المتحدة، حيث كان يجري فحوصات طبية.

وكان رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم أعلن الخميس، إجراء الأمير فحوصاته الطبية الروتينية هذا الأسبوع.

وأضاف الغانم آنذاك في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "أقول لأهل الكويت الطيبين الذين لهجت ألسنتهم بالدعاء لسموه (الأمير) اطمئنوا، والدنا بخير وصحة وعافية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.