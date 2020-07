كيف يمكنك حماية حساب تويتر بعد الاختراق الأخير؟

تعتبر منصة (تويتر) Twitter إحدى أكثر منصات التواصل الاجتماعي تنوعًا في العالم، حيث تجمع مختلف أطياف المجتمع، مثل: السياسيين والمشاهير والصحافيين وغيرهم من فئات المجتمع الأخرى، ولكن للأسف، مثل أي مجتمع آخر على الإنترنت فإنها تعتبر هدفًا للكثير من مجرمي الإنترنت، مما يتطلب منك حماية حساب تويتر الخاص بك.

وتعرضت المنصة خلال الأسبوع الماضي إلى اختراق أمني غير مسبوق أسفر عن عمليات استحواذ عديدة على حسابات رفيعة المستوى تخص سياسيين وقادة أعمال وشركات، لنشر عمليات احتيال عبر العملات الرقمية، حيث نجح المتسللون في خداع نحو 300 شخص للحصول على 110،000 دولار من عملة بيتكوين.

في هذا المقال سنوضح لك ما هي إعدادات الأمان والخصوصية التي يجب عليك تطبيقها من أجل حماية حساب تويتر الخاص بك، والتي ستساعدك في الحفاظ عليه وتأمين بياناتك.

أولًا: كيف تصل إعدادات الخصوصية في حساب تويتر؟

إذا كنت تستخدم الهاتف الذكي لتصفح حساب تويتر، اتبع الخطوات التالية للعثور على إعدادات الخصوصية:

• انتقل إلى تطبيق تويتر في هاتفك.

• اضغط على صورة الملف الشخصي في أعلى الجهة اليسرى من شاشة الهاتف.

• اضغط على خيار (الإعدادات والخصوصية) Settings and privacy في أسفل القائمة التي تظهر لك.

إذا كنت تستخدم إصدار سطح المكتب، اتبع الخطوات التالية:

• قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في تويتر عبر متصفح الويب في الحاسوب.

• اضغط على خيار (المزيد) More في الجهة اليمنى من الشاشة.

• اضغط على خيار (الإعدادات والخصوصية) في القائمة التي تظهر لك.

ثانيًا: كيفية منع تغيير كلمة المرور الخاصة بك:

إذا اخترق شخص ما حسابك، فإن أول شيء سيفعله هو تغيير كلمة المرور لمنعك من الوصول، لمنع حدوث ذلك، قم بتفعيل خيار (المصادقة الثنائية) 2FA، ومن ثم عندما يحاول أي شخص تغيير كلمة المرور يجب عليه إدخال رمز المرور المرسل إلى هاتفك، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

• في شاشة (الإعدادات والخصوصية)، اضغط على خيار (الأمان) Account.

• اضغط على خيار (المصادقة الثنائية) Two-factor authentication.

• في الشاشة التي تظهر لك، قم باختيار نوع المصادقة الثنائية التي تريدها، وهي: تلقي رسالة نصية في هاتفك تحتوي على رمز المرور، أو استخدام تطبيق مصادقة، مثل: Google Authenticator، أو استخدام مفتاح أمان فعلي، مثل: YubiKey.

• كما يمكنك تحديد المربع بجوار خيار (حماية إعادة تعيين كلمة المرور) Password reset protect، للتحقق من المعلومات الإضافية قبل أن تتمكن من طلب إعادة تعيين كلمة المرور، وإذا كان حسابك مرتبطًا برقم هاتف، فسيُطلب إدخال هذا الرقم قبل المتابعة.

Advertisements

ثالثًا: كيفية إخفاء موقعك الجغرافي في تويتر:

يمكن أن يُظهر تويتر معلومات موقعك الجغرافي أسفل التغريدات التي تكتبها، حيث يمكن استخدامه لتتبعك واستهدافك بالإعلانات، لمنع ذلك اتبع الخطوات التالية:

• في إصدار سطح المكتب، ضمن خيار (الخصوصية والأمان) Privacy and safety، اضغط على خيار (معلومات الموقع) Location information في الجهة اليمنى من الشاشة.

• قم بإلغاء تحديد المربع جوار خيار (إضافة معلومات الموقع إلى تغريداتي) Add location information to my Tweets.

في تطبيق الهاتف الذكي، اتبع الخطوات التالية:

• انتقل إلى قسم (الخصوصية والأمان) Privacy and safety، ثم اضغط على خيار (الموقع الدقيق) Precise location في الأسفل.

• قم بإلغاء تحديد المربع جوار خيار (الموقع الدقيق) Precise location.

رابعًا: كيفية منع الأشخاص من العثور عليك في تويتر:

يمكن لمستخدمي تويتر العثور عليك ليس فقط من خلال اسم المستخدم الخاص بك، ولكن أيضًا من خلال رقم هاتفك وعنوان بريدك الإلكتروني، لمنع ذلك اتبع الخطوات التالية:

• ضمن خيار (الخصوصية والأمان) Privacy and safety، اضغط على خيار (قابلية الاستكشاف وجهات\حهة الاتصال) Discoverability and contacts في الجهة اليمنى من الشاشة.

• في النافذة التي تظهر لك، قم بإلغاء تحديد المربع جوار خياري: (السماح للآخرين بالعثور عليك عن طريق بريدك الإلكتروني) Let people who have your email address find you on Twitter، و(السماح للآخرين بالعثور عليك عن طريق رقم الهاتف) Let people who have your phone number find you on Twitter.