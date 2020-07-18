شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. بدء تثبيت علامات التباعد بين الحجاج في ساحات المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: بدأت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين في تثبيت علامات التباعد الاجتماعي بين حجاج بيت الله الحرام ، داخل ساحات المسجد الحرام، استعداداً لموسم الحج 1441 واستقبال المصلين والزائرين. وأظهرت صور تداولها مغردون على موقع “تويتر” علامات التباعد التي تم تثبيتها، يظهر فيها وجود مسافة تقدر بمتر ونصف بين كل مصلٍّ وآخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا خلال موسم الحج. Advertisements

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