شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح طريقة متابعة الاعتراض على مبلغ الدعم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للمستفيد متابعة الاعتراض على مبلغ الدعم من خلال قائمة الدفعات المالية في برنامج حساب المواطن.

وأوضح البرنامج، في تغريدة عبر “تويتر”، أن قائمة الدفعات المالية تتيح معرفة المعلومات التالية:

–الدفعات

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–ملخص الدفعات

–الاعتراضات المالية السابقة

وأشار برنامج حساب المواطن، إلى أنه يمكن للمستفيد من خلال الاعتراضات المالية السابقة معرفة: “نوع الاعتراض، وحالة الاعتراض، وسبب رفض الاعتراض، ورفع المرفقات”.