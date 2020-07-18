أمير قطر يجري اتصالا مع أمير الكويت

واطمأن أمير قطر خلال المكالمة على صحة أمير الكويت، داعيا الله أن يديم عليه موفور الصحة وتمام العافية، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وكان الديوان الأميري في الكويت، أعلن في وقت سابق من اليوم، دخول أمير البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
كما أعلن وزير الديوان الأميري الكويتي، اليوم السبت، صدور أمر أميري، يسمح بموجبه الاستعانة بولي العهد، بشكل مؤقت، بهدف ممارسة بعض اختصاصات أمير الكويت الدستورية.
ونشرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" على صفحتها الرسمية في "تويتر"، بيانا صادرا عن وزير الديوان الأميري في الكويت، جاء فيه "وزير الديوان الاميري: صدور أمر أميري بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات صاحب السمو أمير البلاد الدستورية مؤقتا".
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، تداولوا يوم الخميس الماضي، أنباء عن تدهور الحالة الصحية لأمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، ومعاناته من عارض صحي مفاجئ.
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