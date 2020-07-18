تفكيك شبكة إجرامية في العاصمة السودانية

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في السودان 3 أشخاص بحوزتهم 5500 قندول بنقو في ولاية الخرطوم.
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وتحركت قوة من عناصر الشرطة على الفور بقيادة الضباط وقامت بالبحث والتحري واستطاعت إيقاف أفراد الشبقة وتعطيل عملياتهم في المنطقة.
ونح الفريق في الوصول إلى المنزل الذي تتم بداخله عمليات تخزين المخدرات وتمت مداهمته، حيث صودر بداخله عدد 5500 قندول بنقو، وألقي القبض على 3 متهمين في منطقة الجروكة شرق الفكي هاشم.
وتم اقتياد المتهمين إلى قسم شرطة المدينة بحري واتخاذ إجراءات بلاغ بحقهم استنادا إلى المادة 15/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية في السودان.
وبدوره أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات في الخرطوم، العميد عبد اللطيف الجاهزية الدائمة لدى الشرطة السودانية لملاحقة تجار ومهربي المخدرات والسموم وتضييق عليهم بهد الحد من الأنشطة الإجرامية وتقديم جميع المتورطين في هذه العمليات إلى العدالة.
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