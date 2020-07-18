شكرا لقرائتكم خبر عن العثيمين: لدينا تنسيق متواصل مع البلدان الإسلامية لمواجهة جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، لدينا تنسيق متواصل بين الأمانة العامة للمنظمة والبلدان الإسلامية فيما يختص بمواجهة جائحة فيروس كورونا على مختلف الأصعدة السياسية والصحية والاقتصادية والإنسانية والتعليمية والثقافية. وفق بيان صحفى.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "جهود مميزة للدول الإسلامية في التعامل مع جائحة كورونا"، وذلك ضمن جلسات مؤتمر "فقه الطوارئ": معالم فقه ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد"، الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عبر تقنية مؤتمرات الفيديو يومي 18 و19 يوليو الجارى.

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وأشاد الأمين العام في افتتاح الجلسة بالجهود التي بذلتها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وأشار الأمين العام إلى القرار الصائب والمتوازن الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بشأن حج هذا العام، حيث حافظت المملكة على استمرار الشعيرة مع مراعاة الصحة العامة للمسلمين.

من جهة أخرى، تحدث في الجلسة وكيل الشؤون التنفيذية في رابطة العالم الإسلامي، الأستاذ عبد الرحمن بن محمد المطر، ورئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الدكتور حمدان مسلم المزروعي.

جدير بالذكر أن مجمع الفقه الإسلامي، أحد أجهزة منظمة التعاون الإسلامي المتفرعة، عقد في شهر إبريل 2020، ندوة طبية فقهية بشأن وباء كورونا وما يتعلق به من معالجات طبية وأحكام شرعية، وأصدرت الندوة مجموعة من التوصيات، مستندة إلى القواعد الفقهية الحاكمة لأوقات الأزمات، وإبراز الدور المهم الذي تقوم به القيادات الدينية في رفع الوعي المجتمعي حول الوباء.