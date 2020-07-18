شكرا لقرائتكم خبر عن «البلديات» توضح كيفية الحصول على تصريح خدمة «صفّ المركبات» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، تفاصيل خدمة “تصريح صفّ المركبات” لأصحاب الشركات والمؤسسات المرخص لها، بتأمين مواقف لصف مركبات مرتاديها في موقع المنشأة الخاص، وكيفية الحصول على تصريح تقديمها من خلال بوابة بلدي.

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وبيّنت “البلديات” أن التقديم للتلحصول على تصريح بالخدمة يتم وفق الخطوات التالية :

تسجيل الدخول بنجاح من قبل صاحب الرخصة أو وكيل أو مفوض عنه

اختيار خدمات الرخص التجارية

اختيار خدمة إصدار تصريح صف المركبات

تحديد الأمانة والبلدية المطلوبة وإدخال رقم الرخصة

استرجاع بيانات الرخصة والتحقق من أن الرخصة سارية المفعول

تعبئة بيانات الطلب وإرسال الطلب للبلدية

تدقيق بيانات الطلب من قبل البلدية

نزول المراقب لمعاينة المنشأة ورفع تقرير المعاينة

اعتماد الطلب من البلدية وإصدار فاتورة سداد

سداد الرسوم

طباعة الترخيص من بوابة بلدي.

وأكدت البلديات أن الحصول على الترخيص يتطلب رخصـة سارية المفعول للمحل، واستيفاء اشتراطات نشاط خدمة صف المركبات، على ألا يتجاوز تاريخ نهاية ترخيص صف المركبات تاريخ نهاية الرخصة.