اعتماد مختبرات «الزراعة والسلامة الغذائية» مركزاً مرجعياً في إدارة الجودة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

اعتمدت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE (World Organization for Animal Health)، المختبرات البيطرية التابعة لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، كمركزٍ مرجعي في مجال نظم إدارة جودة المختبرات، وذلك تتويجاً للمكانة العلمية والتقنية التي حققتها المختبرات على المستويين الوطني والدولي، انطلاقاً من الدور المنوط بها في تعزيز منظومة الأمن الحيوي والاستجابة لطوارئ الأمراض الوبائية.

وقالت الدكتورة سلامة سهيل المهيري مدير إدارة المختبرات في الهيئة: «نجحنا في استيفاء الشروط اللازمة لنيل المرجعية لمختبراتنا البيطرية من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في مجال نظم إدارة جودة المختبرات، واجتزنا بنجاح جميع مراحل الحصول على المرجعية، حيث تضمنت المرحلة الأولى تقييم خبراء لجنة المعايير البيولوجية التابعة للمنظمة، والثانية تصويت دول إقليم الشرق الأوسط، والمرحلة الثالثة والأخيرة تصويت الدول الأعضاء في المنظمة وعددهم 182 دولة بتاريخ 16 يونيو/ حزيران 2020».

وأكدت أن حصول المختبرات البيطرية على المرجعية هو اعتراف واعتماد عالمي للمختبرات كبيت خبرة ومركز استشاري يعد الأول من نوعه في مجال نظم الجودة في العالم، حيث ستعمل مختبرات الهيئة بالتعاون مع المنظمة على تعزيز التعاون الدولي لبناء ورفع القدرات التشخيصية ذات الجودة العالية في المختبرات البيطرية في دول المنطقة، وتطوير أساليب وإجراءات تساهم في ضمان تطبيق الإجراءات القياسية والأدلة الإرشادية العالمية المعنية بإدارة الجودة، كما ستعمل على تسهيل التعاون ما بين المركز والجهات العلمية في ما يتعلق بالأبحاث والدراسات، وتحليل ونشر البيانات ذات العلاقة بنظم الجودة في المختبرات البيطرية.