«أولياء أمور دبا الحصن» يكرم مدرسين أنهوا خداماتهم في الميدان

كرم مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات، في مدينة دبا الحصن التابع لمجلس الشارقة للتعليم بحكومة الشارقة، عدداً من المدرسين ممن خدموا في الميدان التربوي، وأنهوا فترة خدمتهم؛ وذلك في حفل نظمه بمقره بالمدينة، وراعى فيه الإجراءات الاحترازية والوقائية.

حضر الحفل التربوي: محمد سيف الأقرح نائب رئيس المجلس، وأحمد راشد الهنداسي رئيس اللجنة المالية، وجرى خلالها الحفل تكريم عدد من المعلمين ممن خدموا في الميدان التربوي، في مدارس مدينة دبا الحصن في خطة تأتي في سياق رد الجميل على ما قدموه من خدمات جليلة في الميدان التربوي، خلال سنوات طويلة كانوا فيها مثالاً للعطاء اللامحدود.

وشهد الحفل تكريم الدارسين: مريم محمد خميس النقبي، وفاطمة محمد الصاوي من مركز دبا الحصن للتعليم المستمر والمتكامل وهما من الفائزيين في جائزة حمدان للتميز التربوي، فئة كبار المواطنين بحضور مديرة المركز.

وفي هذا الصدد، قال محمد سيف الأقرح نائب رئيس المجلس: يأتي التكريم تقديراً لجهود المعلمين وتثميناً لعطائهم المخلص وإسهاماتهم في بناء أجيال المستقبل، مقدراً ومشيداً بإنجازاتهم وما قدموه من جهد مخلص ومقدر في الحفل التعليمي.