مبادرة إنسانية لـ«سقيا الطيور» برأس الخيمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

نظم فريق رأس الخيمة التطوعي، التابع لجمعية رأس الخيمة للتراث الشعبي، عضو منصة متطوعي الإمارات، مبادرة إنسانية تحت عنوان: «سقيا الطيور»، تغطي عدداً من الأماكن العامة في الإمارة، بمشاركة عدد من المتطوعين، في مبادرة خيرية إنسانية، تقوم على الرحمة، وتهدف إلى التخفيف عن الطيور، عبر توفير مياه الشرب لها، في ظل درجات الحرارة والرطوبة القياسية خلال فصل الصيف الحالي.

وقال أحمد حمدان البخيتي، رئيس الفريق التطوعي: إن الفريق وفر الماء وبعض أنواع الحبوب، وعمل على تنظيف أواني السقيا الخاصة؛ لحماية الطيور من الهلاك، بسبب العطش، في ظل درجات الحرارة المرتفعة حالياً.