مبادرة إنسانية لـ«سقيا الطيور» برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة إنسانية لـ«سقيا الطيور» برأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”
نظم فريق رأس الخيمة التطوعي، التابع لجمعية رأس الخيمة للتراث الشعبي، عضو منصة متطوعي الإمارات، مبادرة إنسانية تحت عنوان: «سقيا الطيور»، تغطي عدداً من الأماكن العامة في الإمارة، بمشاركة عدد من المتطوعين، في مبادرة خيرية إنسانية، تقوم على الرحمة، وتهدف إلى التخفيف عن الطيور، عبر توفير مياه الشرب لها، في ظل درجات الحرارة والرطوبة القياسية خلال فصل الصيف الحالي.
وقال أحمد حمدان البخيتي، رئيس الفريق التطوعي: إن الفريق وفر الماء وبعض أنواع الحبوب، وعمل على تنظيف أواني السقيا الخاصة؛ لحماية الطيور من الهلاك، بسبب العطش، في ظل درجات الحرارة المرتفعة حالياً.
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