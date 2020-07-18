اخبار الخليج

مبادرة إنسانية لـ«سقيا الطيور» برأس الخيمة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة إنسانية لـ«سقيا الطيور» برأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

نظم فريق رأس الخيمة التطوعي، التابع لجمعية رأس الخيمة للتراث الشعبي، عضو منصة متطوعي الإمارات، مبادرة إنسانية تحت عنوان: «سقيا الطيور»، تغطي عدداً من الأماكن العامة في الإمارة، بمشاركة عدد من المتطوعين، في مبادرة خيرية إنسانية، تقوم على الرحمة، وتهدف إلى التخفيف عن الطيور، عبر توفير مياه الشرب لها، في ظل درجات الحرارة والرطوبة القياسية خلال فصل الصيف الحالي.
وقال أحمد حمدان البخيتي، رئيس الفريق التطوعي: إن الفريق وفر الماء وبعض أنواع الحبوب، وعمل على تنظيف أواني السقيا الخاصة؛ لحماية الطيور من الهلاك، بسبب العطش، في ظل درجات الحرارة المرتفعة حالياً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مبادرة إنسانية لـ«سقيا الطيور» برأس الخيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا