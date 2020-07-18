«موارد الفجيرة» تكرّم شركاء برنامج التعقيم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية شركاءها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، تثميناً لدورهم وتعاونهم مع المؤسسة في تنفيذ برنامج التعقيم الوطني الذي عكس تكاملية العمل الوطني وتعاون قطاعاته مع أفراد المجتمع لمواجهة فيروس كورونا كوفيد 19، فضلاً عن جهودهم في دعم استمرارية أعمال المؤسسة للخدمات المقدمة للمتعاملين وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تعتمدها الدولة.

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