دوريات شرطة أبوظبي تزدان بشعار «مسبار الأمل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

زينت شرطة أبوظبي دورياتها الميدانية بشعار «مسبار الأمل»، تعبيراً عن مشاعر الترقب والفخر التي تغمُر قلوب شعب الإمارات وكل شعوب المنطقة والعالم، بانطلاق أول «مسبار» عربي وإسلامي إلى كوكب المريخ، تحقيقاً لحلم المغفور له المؤسس الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه» وتجسيداً للرؤية المستقبلية، التي لا تعرف المستحيل للقيادة الرشيدة.

وشهدت طرق إمارة أبوظبي انطلاق أول دورياتها المزدانة بالشعار الرسمي لـ «مسبار الأمل» اليوم السبت، ضمن مظاهر الاحتفاء العارمة، التي تعُم أرجاء الإمارات وسكانها، قبيل مغادرة أول مسبار عربي إسلامي لاستكشاف الفضاء.

وعبر منتسبو شرطة أبوظبي وأفرادها العاملون في الدوريات الميدانية عن سعادتهم، وشعورهم بالفخر والاعتزاز، بمشاركتهم المجتمع فرحته بهذا الحدث التاريخي وغير المسبوق ليس على مستوى الدولة والمنطقة فحسب، بل على المستوى العالمي.