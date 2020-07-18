الإمارات... قرارات جديدة بشأن مواجهة "كورونا"

وأكدت الهيئتان ضرورة التزام جميع المصلين بالإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها مسبقا تزامنا مع فتح المساجد والتي تشمل الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، من خلال ترك مسافة أمانٍ تقدر بمترين بين كل مصلٍ وفي أماكن الوضوء، وعدم التجمع والمصافحة بكل أشكالها بالإضافة إلى تعقيم اليدين بشكل مستمر قبل القدوم إلى المصلى، إلى جانب الالتزام بارتداء الكمامة عند الحضور لكل صلاة. وفقا لوكالة "أنباء الإمارات".

إضافةً على ذلك يلتزم المصلين بقراءة القرآن من خلال المصحف الإلكتروني واستخدام سجادة الصلاة أحادية الاستخدام والتي سيتم توفيرها في المصليات والتأكيد على ضرورة تحميل جميع مرتادي المصليات لتطبيق "الحصن" على هواتفهم الذكية.

وسيتم تعقيم أماكن الوضوء بعد استخدامها من كل مصلي كما سيتم تعقيم المصليات بعد كل صلاة وإغلاقها حتى موعد الصلاة التي تليها.

وأعلنت وزارة الصحة في الإمارات، اليوم السبت، تسجل 289 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" في انخفاض طفيف عن معدل أمس والإجمالي يبلغ 56711 وتسجيل وفاة جديدة ترفع الإجمالي إلى 338 .

وسجلت الإمارات وقطر، اليوم السبت، أقل عدد لحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث بلغ إجمالي الحالات المسجلة في البلدين، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، 699 حالة.