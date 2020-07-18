شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد طلبة تونس يدعو الرئيس التونسى لتعيين نادية عكاشة على رأس الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الاتحاد العام لطلبة تونس رسالة إلى الرئيس فيس سعيد، داعيا خلالها لتعيين الدكتور نادية عكاشة على رأس الحكومة لكى تخلف إلياس الفخفاخ رئيس مجلس الوزراء المستقيل مؤخرا.

وقال رياض جراد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام لطلبة تونس، فى رسالة مفتوحة إلى رئيس جمهورية تونس قيس سعيد:"يتشرف الاتحاد العام لطلبة تونس باعتباره منظمة وطنية تقدمية وشبابية وبعد التشاور صلب هياكله أن يرفع إلى سيادتكم مقترحه في تعيين الدكتورة نادية عكاشة على رأس الحكومة القادمة، وإن اختيارنا للدكتورة نادية عكاشة كمرشحة لتقلد مهام رئيس الحكومة نابع أولا من إيماننا العميق بكفاءتها ووطنيتها، إضافة الى تجربتها السياسية الناجحة معكم كمديرة للديوان الرئاسي.

وتابع:" سيادة رئيس إن تكليفكم للدكتورة نادية عكاشة بتشكيل الحكومة القادمة وتقلدها رئاستها ستكون سابقة فى تاريخ تونس والمنطقة ورسالة أمل للشباب التونسى وتكريما للمرأة التونسية واعترافا بتضحياتها ونحن على بعد أيام من الاحتفال بعيدها الوطنى يوم 13 من الشهر الجارى.

جدير بالذكر أن الرئيس التونسى قيس سعيد، طالب الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانية بتقديم مقترحاتها حول الشخصية التى ستخلف رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ.

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وذكرت وسائل إعلام تونسية أنه قد تم تحديد الآجال إلى يوم الأربعاء 23 يوليو المقبل، ووجه الرئيس قيس سعيد، مساء الأربعاء، مكتوبا إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، لمده بقائمة الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية قصد إجراء مشاورات معها، وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور، بهدف تكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة.

وكان سعيد قد بعث برسالة لرئيس البرلمان، أعلمه من خلالها قبوله استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 98 من الدستور.

وكان الفخفاخ، قدم استقالته إلى الرئيس قيس سعيد "لإفساح المجال أمام رئيس الدولة للخروج من الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد".