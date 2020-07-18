شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تعتمد على مرتزقة تونسيين لدعم مخططها الفوضوى فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر نظام تركيا في إرسال المرتزقة إلى ليبيا، فبعد يوم واحد فقط على كشف إرسال تركيا مجموعات من الإرهابيين من ذوي الجنسية التونسية إلى ليبيا، أعلنت تونس التحرك عسكريا لتأمين حدودها مع الدولة الغارقة في الفوضى، خشية أن يتسلل هؤلاء إلى بلادهم ويعيثون فيها فسادا، وفق مراقبين.

ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف، عن أن المخابرات التركية نقلت آلاف العناصر من الجماعات الإرهابية والمتطرفة، ومن بينها داعش، في مناطق سيطرتها في سوريا إلى ليبيا، لافتا إلى أن من بين هؤلاء 2500 عنصر يحملون الجنسية التونسية.

وأوضح المرصد السورى، أن هؤلاء سيشاركون في القتال إلى جانب ميليشيات حكومة فايز السراج ضد الجيش الوطني الليبي، وذلك بعد أن أصبح نقل الإرهابيين إلى الدولة التي تسودها الفوضى نهجا عاما لدى تركيا واستمر تدفق المرتزقة السوريون إلى ليبيا لكن بأعداد أقل من السابق، وفق المرصد الذي قال إجمالي المرتزقة السوريين في الدول الإفريقية العربية وصل إلى 16 ألفا، عاد منهم نحو 5 آلاف إلى سوريا.

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وحذر وزير الدفاع التونسي، عماد الحزقي من خطورة الوضع في ليبيا وحالة الحرب التي تشهدها، مشيرا "تصاعد في وتيرة محاولات التسلل" من ليبيا إلى تونس، مؤكدا أن السلطات "ضاعفت من الحيطة والحذر" على حدود ليبيا بعد تصاعد محاولات اختراق الحدود.

وقال وزير الدفاع التونسي، إن الخشية من تسلل الأجانب إلى تونس لا تمكن في فيروس كورونا، إنما في احتمال تدفق مرتزقة إليها، مشددا على أن الجيش الوطني سيتصدى بكل صرامة وحرفية لكل ما من شأنه أن يهدد سلامة التراب الوطني وأمن تونس.